Osaka verslaat Kvitova in grillige finale

Naomi Osaka heeft voor de eerste keer in haar loopbaan de titel veroverd op de Australian Open. De 21-jarige Japanse tennisster bleef in een grillige finale in Melbourne de Tsjechische Petra Kvitova de baas. Ze zegevierde na 2 uur en 27 minuten in drie sets: 7-6 (2) 5-7 6-4.

Osaka is door haar triomf in het eerste grandslamtoernooi van het jaar de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst, die maandag uitkomt. Ze begon als nummer 4 aan de Australian Open. De Roemeense Simona Halep, die in de vierde ronde verloor van de Amerikaanse Serena Williams, moet haar leidende positie afstaan.

Voor Osaka, die nooit eerder tegen Kvitova speelde, was het haar tweede grandslamtitel op rij. Ze won vorig jaar in september ook al de US Open in New York, het laatste grand slam van het seizoen.