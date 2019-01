Tennisster Osaka gaat opnieuw voor hoofdprijs

Tennisster Naomi Osaka gaat zaterdagochtend (09.30 uur Nederlandse tijd) bij de Australian Open opnieuw voor een hoofdprijs. De 21-jarige Japanse treedt in de finale van de Australian Open aan tegen de Tsjechische Petra Kvitova, tweevoudig winnares van Wimbledon.

Osaka veroverde begin september in New York haar eerste titel in een grand slam door de US Open te winnen. In de finale versloeg ze de Amerikaanse Serena Williams.

Williams werd eerder op de Australian Open uitgeschakeld door Kvitova.

De winnaar van de finale in Melbourne wordt meteen ook de nummer één van de wereld. Voor beiden zou dat de eerste keer zijn.