Titelhouder Bosker leidt na 5000 meter

Titelhouder Marcel Bosker begint als koploper aan de tweede dag van de NK allround in Heerenveen. De 22-jarige schaatser van Team TalentNED reed op de 5000 meter de tweede tijd. Hij finishte in een persoonlijk record van 6.13,45. Alleen zijn veertien jaar oudere tegenstander Douwe de Vries was sneller. De routinier van Team Jumbo-Visma finishte in 6.12,47, eveneens een persoonlijk record. Jos de Vos eindigde op grote afstand (6.24,03) op de derde plek.

In het algemeen klassement na twee afstanden leidt Bosker met een ruime marge op De Vries. De koploper verdedigt zondag op de 1500 meter een voorsprong van 1,60 seconde op de nummer twee. Bij de NK afstanden eind december in Heerenveen reed De Vries op de 1500 meter de vijfde tijd (1.46,05) en Bosker de zevende tijd (1.47,26).

Thomas Geerdinck staat derde in de tussenstand, op 3,99 seconden van Bosker.

De NK allround wordt zondag afgesloten met de 10.000 meter. De Nederlandse kampioen verdient in Thialf een ticket voor de WK allround begin maart in Calgary.