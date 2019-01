Beune blijft aan kop bij NK allround

Joy Beune heeft bij de NK allround in Heerenveen ook de 1500 meter gewonnen. De 19-jarige schaatsster van Team Jumbo-Visma finishte in een fraaie tijd van 1.54,72 en bleef daarmee net boven haar persoonlijke record (1.54,21). Ze had op zaterdag ook al de 500 meter op haar naam geschreven (39,29).

Haar ploeggenoot en concurrent Carlijn Achtereekte maakte op de schaatsmijl eveneens indruk. De olympisch kampioen op de 3000 meter reed in de laatste race tegen Beune een dik persoonlijk record: 1.55,76, goed voor de tweede plek op deze afstand. Melissa Wijfje reed de derde tijd: 1.56,17.

In het algemeen klassement verstevigde Beune haar koppositie. Op de afsluitende 5000 meter, die later op zondag wordt verreden, mag ze ruim 6 seconden verspelen op Achtereekte. Wijfje staat op de derde plaats, op bijna 15 seconden van Beune.

De Nederlands kampioen mag met Antoinette de Jong en Ireen Wüst naar de WK allround begin maart in Calgary.