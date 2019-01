De Vries loopt in op koploper Bosker

Douwe de Vries heeft bij de NK allround in Heerenveen de 1500 meter op zijn naam geschreven. De 36-jarige routinier van Team Jumbo-Visma zegevierde in een tijd van 1.45,08. Daarmee reed hij opnieuw een persoonlijk record. Op zaterdag won De Vries ook al de 5000 meter in een persoonlijke toptijd (6.12,47).

Titelhouder Marcel Bosker handhaafde zich op de eerste plaats in het klassement, De 22-jarige schaatser van Team TalentNED reed in de laatste race tegen De Vries de tweede tijd: 1.45,74. Chris Huizinga eindigde op de schaatsmijl op de derde plek (1.47,52).

Op de afsluitende 10.000 meter heeft Bosker een marge van ruim 6 seconden op nummer twee De Vries. Thomas Geerdinck staat derde in het klassement, op grote afstand van de twee titelkandidaten.

De Nederlands kampioen mag met Sven Kramer en Patrick Roest deelnemen aan de WK allround begin maart in Calgary.