Deense handballers pakken eerste wereldtitel

De Deense handballers hebben voor het eerst de wereldtitel veroverd. Toegejuicht door de eigen fans versloeg Denemarken in het eigen Herning Noorwegen met 31-22.

De Denen verloren eerder de WK-finales van 1967, 2011 en 2013. In de finale van 2019 waren ze tegenstander Noorwegen op alle fronten de baas. Keeper Miklas Landin blonk uit met meerdere reddingen en topschutter Mikkel Hansen was goed voor zeven treffers. De negen doelpunten van de Noorse topscorer Magnus J├Ândal konden de forse nederlaag niet voorkomen. Noorwegen verloor in 2017 de finale van Frankrijk.

De Franse handballers hadden eerder op de dag het brons veroverd door mede-organisator Duitsland te verslaan. Frankrijk won de spannende troostfinale met 26-25.