Ferstl wint super-G in Kitzbühel

De Duitse skiër Josef Ferstl heeft op de beruchte Streif in Kitzbühel de super-G om de wereldbeker gewonnen. De 30-jarige Ferstl klokte 1.13,07 op de steile Oostenrijkse piste en bleef net aan de Fransman Johan Clarey (1.13,15) en de Italiaan Dominik Paris (1.13,17) voor. Paris had vrijdag de befaamde Hahnenkamm Rennen, de afdaling op de piste van Kitzbühel, op zijn naam geschreven.

De Oostenrijkse Stephanie Venier boekte in Garmisch-Partenkirchen haar eerste succes in de wereldbeker. Ze won de afdaling in het Zuid-Duitse skioord in 1.37,46. De Italiaanse Sofia Goggia eindigde als tweede (1.37,71) en de Duitse Kira Weidle (1.38,00) eindigde als derde.