Leerdam met toptijd naar Nederlandse titel

Jutta Leerdam heeft op indrukwekkende wijze haar eerste Nederlandse titel op de sprintvierkamp veroverd. De 20-jarige schaatsster van Team IKO schreef met een persoonlijke recordtijd van 1.13,99 ook de tweede 1000 meter op haar naam. Daardoor eindigde ze met een ruime voorsprong op de onttroonde Letitia de Jong op de eerste plaats in het algemeen klassement na vier afstanden.

Leerdam, eerder deze maand vierde op de EK sprint in Collalbo, won in Thialf drie afstanden. Alleen op de tweede 500 meter moest ze voorrang verlenen aan De Jong, die op de afsluitende 1000 meter ruim een seconde toegaf op haar ploeggenote (1.15,03). Sanneke de Neeling reed de derde tijd (1.15,39).

Leerdam, De Jong en De Neeling plaatsten zich voor de WK sprint eind februari, eveneens in Heerenveen.

Leerdam, de vriendin van de dit seizoen toekijkende schaatser Koen Verweij, keek dik tevreden terug op haar geslaagde weekeinde in Heerenveen. ,,Beter dan dit had ik me niet kunnen wensen”, sprak ze stralend bij de NOS. ,,Goed, ik had wel wat last van mijn lies, maar daar wilde ik liever niet over praten. Ik wilde niet naar eventuele excuses zoeken. Als je echter zo’n tijd op de 1000 meter kunt rijden, valt het allemaal ook wel reuze mee.”

Volgens Leerdam is haar seizoen nu al ruimschoots geslaagd, ook dankzij de twee bronzen plakken op de NK afstanden (500 en 1000 meter). ,,Maar misschien is er nog meer mogelijk. Vooral in technisch opzicht heb ik dit seizoen veel progressie gemaakt. Deze titel geeft me alleen nog maar meer zelfvertrouwen. Het geeft me vleugels.”