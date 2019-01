Ogier start WK rally met zege in Monaco

De Franse wereldkampioen rally Sébastien Ogier is het nieuwe seizoen meteen met een zege begonnen. De coureur won in een Citroën de befaamde Rally van Monte Carlo. De zesvoudig wereldkampioen had na de laatste proef slechts 2,2 seconde voorsprong op de Belg Thierry Neuville (Hyundai), maar dat was genoeg voor zijn zesde zege op rij in het prinsdom. De Est Ott Tänak (Toyota) eindigde als derde op 2.15 minuten.

Het kwam aan op de laatste proef. Neuville had de voorlaatste proef gewonnen en daarmee de druk aardig verhoogd op Ogier. De Fransman hield het hoofd koel, gunde de Brit Kris Meeke (Toyota) de winst in de slotproef en zorgde ervoor dat hij Neuville nipt voorbleef.

Negenvoudig wereldkampioen Sébastien Loeb (Hyundai) eindigde als vierde in Monte Carlo en dat stemde de Fransman tevreden zo kort na de Dakar Rally, waarin hij als derde was geëindigd in het autoklassement.