Oppermachtige Djokovic: dit voelt als thuis

Novak Djokovic gedijt goed in Melbourne. Zondag won hij zijn zevende titel op de Australian Open, zijn vijftiende grandslam in totaal. ,,Ik voel me hier thuis. De Australische zomer en sfeer die hier heerst zijn geweldig”, zei de Servische nummer één van de wereld na de finale waarin hij de nummer twee van de wereld Rafael Nadal van de baan sloeg.

In de partij die eindigde in 6-3 6-2 6-3 sloeg Djokovic 34 winners, 8 aces en noteerde hij slechts 9 onnodige fouten. In totaal kwam de 31-jarige Serviër tot 89 punten tegen 53 van Nadal.

,,Ik hoop dat mijn gezin heeft gekeken, ze zeiden dat ze dat zouden doen. Mijn familie heeft veel voor mij opgeofferd. Ik vind het belangrijk om daar bij stil te staan”, zei Djokovic die vorig jaar in de achtste finales werd uitgeschakeld en zich daarna liet opereren aan een elleboog waar hij al een jaar mee sukkelde.

,,Nu sta ik hier met de beker, ik ben sprakeloos”, vertelde ‘Djoko’ die nog wat woorden wijdde aan Nadal. ,,Je kwam ook terug van een blessure en toonde aan wat de definitie van een strijder is”, doelde Djokovic op het blessureleed van de 32-jarige Spanjaard. Na zijn opgave in de halve finale van de US Open van vorig jaar speelde Nadal tot aan de Australian Open geen officiële wedstrijd meer.

,,Ik ben door een zware tijd gegaan”, zei Nadal hier zelf over. Zonder enig wedstrijdritme en zonder setverlies bereikte Nadal de finale. In zijn 25e grandslamfinale wist hij voor het eerst geen set te winnen. ,,Novak haalde een zeer hoog niveau en het was niet mijn dag, maar het belangrijkste voor mij is dat ik hier weer sta.”