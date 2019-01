Van der Poel de sterkste in generale voor WK

Mathieu van der Poel lijkt klaar voor een greep naar de wereldtitel veldrijden. Hij won in Hoogerheide met gebruikelijke overmacht de generale, de naar zijn vader vernoemde Grote Prijs Adrie van der Poel.

De Brabander kwam wat stroever op gang dan gewoonlijk en moest in de laatste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen nog hard werken om een gaatje naar de Belgische kampioen Toon Aerts dicht te rijden, maar toen Van der Poel eenmaal was aangehaakt reed hij ook vrij makkelijk Aerts uit het wiel.

Hij finishte na een uur ploeteren op het modderige parcours met 13 seconden voorsprong op Aerts, die wel de eindzege in de wereldbeker greep. De Belgische wereldkampioen Wout van Aert eindigde als derde op 32 seconden van de winnaar.

Van der Poel won voor de zesde keer deze winter een wedstrijd uit de wereldbekercyclus, maar doordat hij er drie oversloeg, maakte hij geen aanspraak op de trofee. De WK is over een week in het Deense Bogense.