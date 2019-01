Warriors winnen voor tiende keer op rij

Golden State Warriors heeft voor de tiende keer op rij gewonnen. De titelverdediger in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA versloeg Boston Celtics met 115-111. Kevin Durant was de grote man in Boston. Hij leidde de Warriors met 33 punten en 9 rebounds naar de zege.

Warriors, de koploper van de Western Conference, stonden met nog 68 seconden te spelen op 111-111. Een driepunter van Marcus Smart en twee vrije worpen van Klay Thompson leverden de tiende overwinning op rij op.

De nummer twee van de Western Conference, Denver Nuggets, won ook. In eigen huis werd Philadelphia 76ers met 126-110 verslagen.