Zege van der Zande in 24 uur van Daytona

Autocoureur Renger van der Zande heeft samen met zijn teamgenoten Fernando Alonso, Kamui Kobayashi en Jordan Taylor de zege gepakt in de 24 uur van Daytona. Voormalig F1-coureur Alonso reed namens het viertal aan de leiding in de Cadillac van Wayne Taylor Racing toen de raceleiding vanwege het slechte weer de race voortijdig stillegde.

Alonso had enkele ronden voor de rode vlag de bolide met Felipe Nasr achter het stuur ingehaald. Tijdens de onderbreking werd nog gekeken of de race kon worden hervat, maar de IMSA-raceleiding verklaarde de race officieel voor beƫindigd. De race had eerder in de ochtend vanwege de harde regen ook al geruime tijd stilgelegen.

Voor Van der Zande is het de eerste keer dat hij de zege pakt in de 24 uur van Daytona. Alonso, die vorig jaar ook de 24 uur van Le Mans op zijn naam schreef, won eveneens voor het eerst.