Zweed Von Eckermann wint Jumping Amsterdam

De Zweedse springruiter Henrik von Eckermann heeft de wereldbekerwedstrijd bij Jumping Amsterdam gewonnen. Hij bleef in de barrage foutloos op zijn paard Toveks Mary Lou en zette de beste tijd neer. De Zwitser Pius Schwizer (Cortney Cox) eindigde als tweede en de Duitser Daniel Deusser (Tobago Z) werd derde. Beide ruiters lieten eveneens de hindernissen ongeschonden, maar waren in tijd iets langzamer dan Von Eckermann.

Eric van der Vleuten (56) was de enige Nederlander in de barrage. Hij ging op de rug van Wunschkind weliswaar ook foutloos over de balken, maar kon met zijn tijd niet tippen aan de top drie. De zevende plaats viel hem ten deel.

Willem Greve (Zypria S) kwam met één strafpunt uit de eerste ronde en miste daardoor net de barrage. Hij eindigde als twaalfde.