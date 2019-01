De Knegt ziet drie keer goud gloren

Bondscoach Gerben de Knegt verwacht drie gouden plakken voor de Nederlandse ploeg op de wereldkampioenschappen veldrijden komend weekeinde in het Deense Bogense. ,,We zijn bij de elite mannen en vrouwen én de beloften vrouwen titelfavoriet. Bij de andere categorieën zijn we outsiders voor een podiumplek”, laat hij weten.

De Knegt doelt uiteraard op Mathieu van der Poel bij de elite mannen. De Brabander won vrijwel alle veldritten waar hij aan de start kwam met overmacht. Ook de generale in zijn ‘achtertuin’ Hoogerheide, de naar zijn vader vernoemde Grote Prijs Adrie van der Poel, sloot hij zondag winnend af.

Bij de elite vrouwen zijn er meer kanshebbers op goud: Marianne Vos won dit seizoen al de wereldbeker en Nederlands kampioene Lucinda Brand won een aantal veldritten met groot machtsvertoon, waaronder de laatste wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide.

Ceylin del Carmen Alvarado is de grote kanshebber op de regenboogtrui bij de beloften, de categorie vrouwen onder 23 jaar.