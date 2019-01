Golfer Rose overtreft Woods in San Diego

De Engelse golfer Justin Rose heeft zijn tiende overwinning geboekt op de Amerikaanse PGA Tour. De nummer 1 van de wereld schreef het Farmers Insurance Open in San Diego op zijn naam met een totaal van 267 slagen, 21 onder par. Rose zette daarmee een record neer op de lastige ‘South Course’ van golfclub Torrey Pines. Hij verbeterde de prestatie van Tiger Woods uit 2008, die toen won in 269 slagen.

,,Het klinkt ‘cool’ om nu in de dubbele cijfers te staan”, zei de olympisch kampioen van Rio 2016 over zijn tiende zege op de PGA Tour. Rose evenaarde het aantal van de Spanjaard Sergio Garcia. De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy is de enige Europeaan met meer overwinningen op de Amerikaanse tour (veertien). ,,Ik heb een topveld verslagen op een fantastische baan. Deze telt in mentaal opzicht voor anderhalf”, zei Rose met een knipoog.

De Engelsman bleef de Australiƫr Adam Scott twee slagen voor. Woods eindigde op de gedeelde twintigste plaats, met elf slagen meer dan Rose.