‘Kickbokser Badr Hari betrapt op doping’

Kickboksers Badr Hari en Hesdy Gerges zijn volgens onderzoek van het televisieprogramma Nieuwsuur positief getest op doping. Vorig jaar zouden in de urine van de Amsterdamse kickboksers verboden middelen zijn gevonden.

Hari en Gerges stonden op 3 maart 2018 tegenover elkaar in de ring in Ahoy. De 34-jarige Marokkaanse Nederlander won op punten van Gerges. Hari en Gerges staan onder contract bij promotor Glory. Vooral Hari is, mede dankzij het gevecht tegen Rico Verhoeven, een grote trekpleister van Glory.

Naast de twee Amsterdamse kickboksers zijn ook de Braziliaan Ariel Machado en Kroaat Mladen Brestovac betrapt op het gebruik van doping. De zaken liggen volgens Nieuwsuur bij rechters van het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat door Glory wordt ingehuurd. Een maximale straf van vier jaar kunnen de rechters opleggen.

De kickboksers krijgen twee weken om verklaringen in te dienen bij de tuchtrechters van het ISR.

Nieuwsuur bericht dat een brief van het Londense advocatenkantoor Morgan Sports Law al op 18 december bij het ISR binnenkwam. Het advocatenkantoor is gespecialiseerd in het aanvechten van beschuldigingen van dopinggebruik. Volgens het televisieprogramma zou Glory het kantoor hebben ingehuurd. De promotor kan een schorsing van een van zijn beroemdste vechtsporters niet gebruiken.

Glory wil de samenwerking met het ISR beëindigen en de vier dopingzaken in de doofpot stoppen. ,,Glory heeft ons een brief gestuurd dat ze het contract willen opzeggen”, bevestigt Henk van Aller, secretaris van het ISR, tegen Nieuwsuur.