Osako leidt Japan naar finale Azië Cup

Japan heeft voor de vijfde keer de finale van de Azië Cup bereikt. Met Ritsu Doan van FC Groningen 89 minuten in de ploeg wonnen de Japanners van Iran met 3-0. Spits Yuya Osako maakte twee doelpunten in Al Ain.

Oud AZ-speler Alireza Jahanbakhsh deed de hele wedstrijd mee bij Iran. Jahanbakhsh zag hoe Japan in de tweede helft op curieuze wijze op voorsprong kwam.

In een counteraanval ging Takumi Minamino (Red Bull Salzburg) met de bal aan de voeten onderuit. Vijf Iraanse spelers protesteerden bij de scheidsrechter dat de Japanse aanvaller wel heel makkelijk ging liggen. De arbiter had alleen niet gefloten voor een overtreding. Minamino ging ondertussen verder en gaf de bal snel voor op de volledig vrijstaande Osako, die binnen kopte.

Osako zorgde in de 67e minuut via een strafschop voor de 2-0. In blessuretijd maakte Genki Haraguchi nog de derde.

Het team van bondscoach Hajime Moriyasu staat in de finale tegenover Qatar of gastland Verenigde Arabische Emiraten. De andere halve finale staat dinsdag op het programma. Vrijdag is de eindstrijd. Japan won de vier eerdere finales, in 1992, 2000, 2004 en 2011.