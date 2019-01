Keisse heeft spijt van suggestieve pose

De Belgische wielrenner Iljo Keisse heeft zijn excuses aangeboden voor een stompzinnige actie in de Ronde van San Juan. De coureur van de Belgische WorldTour-formatie Deceuninck-QuickStep ging in Argentinië in een zeer suggestieve wijze achter een vrouw staan voor een foto.

Nadat het kiekje in de openbaarheid was verschenen, kreeg Keisse veel kritiek. De Argentijnse vrouw in kwestie diende een klacht in tegen hem en de organisatoren van de Ronde van San Juan vroegen de ploegleiding om maatregelen te nemen tegen de renner.

,,Ik wil mij bij iedereen excuseren voor de houding die ik deze week op een foto aannam”, liet de 36-jarige Belg in zowel het Spaans als Engels op Twitter weten. ,,Ik wilde niemand kwetsen en heb er veel spijt van. Ik besef dat ik in de fout ging maar ik ben geen respectloos iemand. Het spijt me echt.”