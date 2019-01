Knegt ondergaat huidtransplantatie

Shorttracker Sjinkie Knegt heeft in het brandwondencentrum in Groningen een huidoperatie ondergaan. Artsen hebben daarbij huidtransplantaties verricht op beide benen. Voor deze operatie is eigen huid van de 29-jarige Fries gebruikt. Knegt liep drie weken geleden ernstige brandwonden op bij het aansteken van een houtkachel.

De operatie is volgens plan verlopen. Alles is in één sessie uitgevoerd, laat schaatsbond KNSB weten. Zoals het er nu naar uitziet, zal het bij deze huidtransplantatie blijven.

Knegt zal naar verwachting nog enkele weken in het brandwondencentrum moeten verblijven.