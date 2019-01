Nederland toch tweede in Motorcross of Nations

Nederland heeft bijna vier maanden na de Motorcross of Nations alsnog de tweede plek toegewezen gekregen. De Nederlandse motorcrossers eindigden als derde in de landenwedstrijd. Italië werd tweede, maar is gediskwalificeerd na een test met de in de race gebruikte benzine.

De brandstof van Michele Cervellin voldeed niet aan de regels. Het hele Italiaanse team werd daardoor uit de uitslag gehaald. Nederland schoof op na de tweede plaats, achter winnaar Frankrijk.

Op het circuit van Red Bud in Buchanan wonnen de Nederlandse motorcrossers alle drie de manches. Wereldkampioen Jeffrey Herlings was een klasse apart in de eerste manche waarin crossers van de MXGP en de MX2 in actie kwamen. Glenn Coldenhoff schreef vervolgens als rijder van de open klasse de tweede manche op zijn naam. In de derde manche was Coldenhoff een en Herlings twee.

Voor het klassement kon Nederland Frankrijk echter niet bedreigen omdat MX2-rijder Calvin Vlaanderen in de eerste manche uitviel en niet kon starten in de tweede omloop.