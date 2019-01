Nuggets verslaan Grizzlies na comeback

De basketballers van Denver Nuggets keken tegen een achterstand van 25 punten aan tegen Memphis Grizzlies in de NBA, maar na een sterke comeback wonnen de Nuggets het duel in Memphis alsnog met drie punten verschil: 95-92. Denver verstevigde daardoor zijn twee plek in de Western Conference.

Nikola Jokic maakte 24 punten voor de ploeg uit Denver en Will Barton 20. Met nog vier minuten op de klok was het gat nog steeds 13 punten, maar vanaf dat moment gingen vrijwel alle worpen van de Nuggets door de basket.

Koploper in de Western Conference is Golden State Warriors. De titelverdediger boekte tegen Indiana Pacers zijn elfde zege op rij: 132-100. Stephen Curry was topschutter met 26 punten.