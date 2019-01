Bertens treft Belgische in Rusland

Tennisster Kiki Bertens komt pas in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Sint Petersburg in actie. De nummer acht van de wereld is als tweede geplaatst in het Russische toernooi en kreeg om die reden een bye in de eerste ronde. Ze treft als eerste tegenstander Ysaline Bonaventure. Deze 24-jarige Belgische bereikte het hoofdtoernooi via de kwalificaties en versloeg in de eerste ronde de Tsjechische Katerina Siniakova.

Bertens speelde in 2015 twee keer tegen Bonaventure en won beide keren. Hun derde treffen staat gepland voor donderdag.

De Tsjechische Petra Kvitova is toernooifavoriete in Sint Petersburg. Ze verloor afgelopen weekeinde de finale van de Australian Open van de Japanse Naomi Osaka. Kvitova speelt woensdag tegen de Wit-Russin Viktoria Azarenka.