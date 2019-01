Keisse uit koers gezet na klacht vrouw

De Belgische wielrenner Iljo Keisse is uit de Ronde van San Juan in Argentinië gezet vanwege seksistisch gedrag. De wedstrijdleiding verwijt hem dat hij de reputatie en goede naam van de koers en het wielrennen in het algemeen heeft aangetast. Keisse, uit de ploeg Deceuninck-QuickStep, kreeg de mededeling na de derde etappe, een individuele tijdrit.

Keisse had de dag ervoor nog zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag. De 36-jarige renner was op zeer suggestieve wijze achter een vrouw gaan staan voor een foto. Nadat die foto in de openbaarheid was verschenen, kreeg Keisse veel kritiek. De Argentijnse vrouw in kwestie diende bij de politie een klacht in tegen hem.

De organisatie vroeg de ploegleiding van Deceuninck om maatregelen te nemen tegen Keisse, maar de ploeg liet hem gewoon starten in de derde etappe. Na afloop kwam de koersleiding alsnog in actie, mede omdat een plaatselijke rechter de vrouw gelijk had gegeven en de renner had beboet met 3000 pesos (ongeveer 70 euro). ,,Het moet afgelopen zijn met seksistische grapjes en macho-gedrag, vrouwen moeten rustig en ongestoord over straat kunnen lopen”, aldus de rechter in plaatselijke media.