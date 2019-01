Krumins op recordjacht in CPC Loop

Susan Krumins heeft zich gemeld voor de CPC Loop in Den Haag op 10 maart. De Nijmeegse atlete wil haar persoonlijk record op de halve marathon aanscherpen. De winnares van het zilver op de 10.000 meter op de WK vorig jaar in Berlijn krijgt in de wegwedstrijd concurrentie van de Zwitserse winnaressen van de vorige twee edities, Maja Neuenschwander en Fabienne Schlumpf.

Krumins is specialiste op de 5000 en 10.000 op de baan, maar zoekt steeds vaker de weg op. Ze liep vorig jaar al de Dam tot Damloop en de Zevenheuvelenloop. Op de EK veldlopen in december in Tilburg greep ze net naast een medaille (vierde). Haar persoonlijk record op de 21,1 kilometer staat op 1.10.52 uit 2017.

De winnaar bij de mannen in 2018 komt ook dit jaar aan de start. De Keniaan James Rungaru liep vorig jaar een persoonlijk record van 59.37. Hij bindt de strijd aan met zijn landgenoot Kenneth Kipkemoi, vorig jaar de winnaar van de marathon van Rotterdam. Khalid Choukoud is de Nederlandse troef bij de deelnemers. Hij loopt de CPC vooral als voorbereiding op de marathon van Rotterdam.