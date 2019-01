Volleyballers spelen OKT in Rotterdam

De Nederlandse volleyballers mogen zich in eigen land gaan proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Wereldvolleybalbond FIVB heeft dit woensdag laten weten aan Nevobo, zo meldt de Nederlandse volleybalbond. Ahoy in Rotterdam is de speellocatie.

De ‘Lange Mannen’ spelen bij het toernooi tegen Zuid-Korea, BelgiĆ« en de Verenigde Staten. Alleen Zuid-Korea staat lager op de wereldranglijst dan Nederland. De Zuid-Koreanen zijn de nummer 24 van de wereld. Oranje staat vijftiende, BelgiĆ« twaalfde en de VS is de mondiale nummer twee.

De Nederlandse volleybalploeg kwam in 2004 voor het laatst in actie op de Spelen.

Het kwalificatietoernooi staat van vrijdag 9 tot en met zondag 11 augustus op het programma. De winnaar plaatst zich voor Tokio.