Vreugdenhil wint Alternatieve Elfstedentocht

Frank Vreugdenhil heeft de grootste prijs van dit seizoen op natuurijs veroverd. De 34-jarige marathonschaatser van de ploeg AB Vakwerk won de Alternatieve Elfstedentocht op de bevroren Weissensee in het Oostenrijkse Techendorf. Vreugdenhil won na een wedstrijd over 200 kilometer de eindsprint van een kopgroep van zeventien man. Hij duwde zijn schaats net iets eerder over de finish dan Crispijn Ariëns, de winnaar van 2017. Jordy Harink gleed als derde over de meet.

Vreugdenhil had 5 uur, 31 minuten en 45 seconden nodig voor de tocht. Hij is de opvolger van Erik Jan Kooiman. De winnaar van de vorige editie haalde deze keer het einde niet.