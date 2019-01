Bertens op herhaling tegen Pavljoetsjenkova

Tennisster Kiki Bertens kan zich opmaken voor revanche op de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova. De nummer acht van de wereld won op het WTA-toernooi in Sint Petersburg in twee sets van de Belgische Ysaline Bonaventure (6-4 6-2) en treft in de kwartfinale de Russin die haar uitschakelde op de Australian Open.

De 24-jarige Belgische had het hoofdtoernooi via de kwalificaties bereikt en had in de eerste ronde de Tsjechische Katerina Siniakova verslagen. In de eerste set tegen Bertens bood ze goed partij en wist ze zelfs terug te breken nadat Bertens op 4-3 een break voorsprong had gepakt. De Nederlandse pakte vervolgens op de opslagbeurt van Bonaventure alsnog de set.

In de tweede set nam Bertens meteen afstand van de Belgische en gaf die voorsprong niet meer weg. Op 5-2 kreeg de Bertens twee matchpoints op de opslag van Bonaventure en sloeg meteen toe.

Haar volgende opponente, Pavljoetsjenkova, rekende in twee sets af met Jelena Ostapenko uit Letland: 6-4 6-4. De partij in de kwartfinale staat gepland voor vrijdagmiddag. Bertens won drie keer eerder van de 27-jarige Russin, die op haar beurt twee keer van de Nederlandse won.

Bertens speelde in St. Petersburg haar eerste partij sinds de uitschakeling in de tweede ronde van de Australian Open. Toen bezorgde Pavljoetsjenkova haar in drie sets (3-6 6-3 6-3) een nederlaag. De Russin moest in de kwartfinales in Melbourne buigen voor de Amerikaanse Danielle Collins.