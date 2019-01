Giri naar vierde plek op wereldranglijst

Schaker Anish Giri is op de wereldranglijst van de vijfde naar de vierde plaats gestegen. De Nederlander dankt dat aan zijn prestatie bij het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee, waar hij afgelopen weekeinde als tweede eindigde.

Toernooiwinnaar Magnus Carlsen voert de ranking met 2845 punten aan, gevolgd door de Amerikaan Fabiano Caruana (2828 punten) en de Chinees Ding Liren (2812 punten).

Giri heeft de grens van 2800 punten bijna bereikt. De 24-jarige schaker staat nu op 2797. Giri was in januari 2016 de nummer drie van de wereld. Dat is zijn hoogste positie ooit.