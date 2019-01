Griekspoor opent Daviscupduel in Ostrava

Tennisser Tallon Griekspoor speelt vrijdag in Ostrava de openingspartij van de ontmoeting met Tsjechië in de Daviscup. De 22-jarige Haarlemmer, nummer 211 van de wereld, treft de Tsjechische kopman Jiri Vesely. Robin Haase neemt het daarna op tegen Lukas Rosol.

Op zaterdag staan de partijen Haase – Vesely en Griekspoor – Rosol op het programma. Het duel in de kwalificatieronde van de Daviscup eindigt met het dubbelspel. De Nederlandse bondscoach Paul Haarhuis heeft daar Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop voor aangewezen. Namens het gastland staan Vesely en Adam Pavlasek als duo op het programma.

De opzet van het landentoernooi is flink veranderd. Het knock-outsysteem is vervangen door een kwalificatieronde en een finaletoernooi van een week in Madrid. In november strijden achttien landen daar om de Daviscup.