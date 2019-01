Jokic houdt Nuggets in spoor van Warriors

De Warriors hebben hun laatste elf wedstrijden allemaal gewonnen en gaan daardoor aan kop in het westen, op de voet gevolgd door de Nuggets. De basketballers uit Denver deden in 2013 voor het laatst mee aan de play-offs, maar zijn nu goed op weg om hun seizoen weer eens te verlengen.

NEW ORLEANS (ANP) - De Servische basketballer Nikola Jokic heeft Denver Nuggets in het spoor van Golden State Warriors gehouden. Met een zogeheten 'triple double' (20 punten, 13 rebounds en 10 assists) leidde Jokic de Nuggets langs New Orleans Pelicans: 105-99. Het betekende voor de ploeg uit Denver de 35e zege dit seizoen in de NBA, één minder dan titelverdediger Golden State Warriors.

