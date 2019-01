Protest tegen finalist Qatar op Azië Cup

Een dag voor de finale van de Azië Cup tegen Japan rommelt het rond de nationale voetbalploeg van Qatar. Twee belangrijke spelers uit de selectie van bondscoach Felix Sánchez zouden niet speelgerechtigd zijn en daarom heeft de nationale bond van de Verenigde Arabische Emiraten protest ingediend. De ploeg uit het gastland moest in de halve finale met 4-0 buigen voor Qatar.

Het gaat om verdediger Bassam Al Rawi (21) en spits Almoez Ali (22), die zijn geboren in respectievelijk Irak en Soedan. Beiden hebben zich laten naturaliseren tot Qatarees, maar volgens de VAE voldoen ze niet aan de eisen om te mogen uitkomen voor de nationale ploeg. Al Rawi was geschorst voor de halve finale, Ali maakte in die wedstrijd zijn achtste doelpunt van het toernooi.

,,We zijn volledig gefocust op de finale van vrijdag”, zei Sánchez. ,,Ik maak me geen enkele zorgen. We houden ons niet bezig met alle dingen die niet met voetbal te maken hebben.”