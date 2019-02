Hoogspringer Oechov raakt olympisch goud kwijt

De Russische hoogspringer Ivan Oechov raakt de olympische titel kwijt die hij veroverde op de Olympische Spelen van 2012. De 32-jarige Rus heeft de dopingregels overtreden. Oechov behoort tot een groep van twaalf atleten uit Rusland, die door het internationaal sporttribunaal CAS schorsingen hebben gekregen van twee tot acht jaar. Het onderzoeksrapport van Richard McLaren over grootschalig dopinggebruik in Rusland leidde tot deze straffen.

Oechov, die in Londen het goud pakte door over 2,38 meter te gaan, is voor vier jaar geschorst. Alle resultaten van de gelouterde hoogspringer tussen 16 juli 2012 en 31 december 2015 zijn geschrapt. De Rus, wereldkampioen indoor in 2010, vierde op 7 augustus 2012 het grootste succes uit zijn loopbaan in het Olympisch Stadion van Londen. Oechov moet zijn gouden medaille nu inleveren.