Golfer Joost Luiten is in de tweede ronde van de Saudi International in Koning Abdullah-stad wat teruggevallen. De Rotterdammer ging rond in 71 slagen, 1 boven par. Bij zijn eerste optreden had hij slechts 66 slagen nodig, 4 onder par.

Luiten raakt daarmee in elk geval zijn plaats bij de beste tien kwijt.

Het toernooi in Saudi-Arabië is nieuw op de Europese Tour. Het prijzengeld bedraagt omgerekend zo’n 3 miljoen euro, waarvan ruim 500.000 euro naar de winnaar gaat.