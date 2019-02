Sablikova wint 3000 meter, Visser vierde

Martina Sablikova heeft tijdens de matig bezette wereldbeker in Hamar de 3000 meter op haar naam geschreven. De 31-jarige schaatsster uit Tsjechië zegevierde in het Vikingskipet, waar weinig publiek zat, in een tijd van 4.02,17. De Russin Natalia Voronina eindigde als tweede (4.03,76) en de Wit-Russische Marina Zoejeva pakte brons met 4.03,80.

Esmee Visser, olympisch kampioene op de 5000 meter, reed de vierde tijd: 4.04,39. Melissa Wijfje (vijfde in 4.06,04) en Reina Anema (negende in 4.08,61) haalden het podium evenmin. Joy Beune schreef met een tijd van 4.07,38 de race in de B-divisie op haar naam.

Carlijn Achtereekte, de olympisch kampioene op de 3000 meter, ontbreekt in Hamar, evenals onder anderen Ireen Wüst en Antoinette de Jong. Zij willen uitgerust beginnen aan de WK afstanden in Inzell, die komende donderdag van start gaan.

Voor Sablikova was het haar 32e wereldbekerzege op de 3000 meter en haar eerste in bijna twee jaar. Ze nam in het klassement na vijf toernooien de leidende positie over van de Canadese Isabelle Weidemann, die in Hamar niet verder kwam dan de zevende plek (4.08,41).

Visser eindigde bij de NK afstanden eind december op de 3000 meter ook als vierde en plaatste zich daardoor op dit onderdeel niet voor de WK afstanden. Als nummer vier van het gecombineerde wereldbekerklassement (3000 en 5000 meter) mag de 23-jarige rijdster van Team TalentNED in maart wel meedoen aan de afsluitende 3000 meter tijdens de wereldbekerfinale in Salt Lake City. Ook Wijfje en Anema stelden in Noorwegen daarvoor een startbewijs veilig.

De Jong viel door haar absentie buiten de top twaalf en moet daardoor hopen op een afmelding om in Salt Lake City op de 3000 meter van start te mogen gaan. Wüst, die in het eerste deel van het seizoen ook al enkele wereldbekerraces liet schieten, kan een startbewijs op de Utah Olympic Oval voor deze afstand sowieso vergeten.