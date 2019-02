Shiffrin en Vlhova delen zege in Maribor

De skiesters Mikaela Shiffrin en Petra Vlhova zijn gedeeld winnaar van de reuzenslalom om de wereldbeker in het Sloveense Maribor. De Amerikaanse en de Slowaakse kwamen na twee manches op exact dezelfde tijd uit: 2.31,31.

Voor Shiffrin was het al haar 55e triomf in een wereldbekerwedstrijd. Ze verstevigde haar leidende positie in de stand van zowel de reuzenslalom als de algemene wereldbeker.

De Amerikaanse was de snelste in de eerste manche. Vlhova gaf 0,48 seconde toe. In de tweede run was het precies andersom.