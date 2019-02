Atletiekploeg EK krijgt vorm in Karlsruhe

De Nederlandse atletiekploeg voor de EK indoor begint vorm te krijgen. Bij de Indoor Meeting in de Duitse stad Karlsruhe voldeden Dafne Schippers, Nadine Visser, Thijmen Kupers en Maureen Koster aan de limieten voor de EK van begin maart in Glasgow. Vorige week hadden Julia van Velthoven (3000 meter) en Lisanne de Witte (400 meter) al onder de vereiste tijden gelopen.

Schippers voldeed in haar eerste race van dit jaar op de 60 meter meteen precies aan de limiet van 7,25 seconden. De 26-jarige Utrechtse weet nog niet of ze daadwerkelijk naar de EK gaat. Voor de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter zijn de WK in de buitenlucht in Doha dit jaar haar hoofddoel. In de finale ging de Europees indoorkampioene van 2015 op de 60 meter nog iets sneller: 7,19 seconden. Schippers eindigde daarmee als tweede achter Ewa Swoboda, die won in 7,10. De 21-jarige Poolse had in de series met 7,08 de beste tijd van dit seizoen neergezet.

Jamile Samuel en Marije van Hunenstijn haalden ook de finale, waarin ze respectievelijk vierde (7,28) en zesde (7,36) werden. Van Hunenstijn had in de series een persoonlijk record van 7,34 gelopen. Ze moet net als Samuel nog wat sneller gaan om naar Glasgow te mogen.

Op de 60 meter horden dook Nadine Visser met 8,04 seconden in de series direct al onder de EK-limiet (8,10). In de finale ging de 23-jarige Hoornse nog sneller: 7,97, goed voor de winst. Visser beleefde vorig jaar haar internationale doorbraak door op de WK indoor brons te pakken. Eefje Boons bleef in Karlsruhe steken in de series van de 60 meter horden met 8,29.

Thijmen Kupers, die afgelopen jaar vanwege een hardnekkige achillespeesblessure amper in actie kwam, kwalificeerde zich op de 800 meter met 1.47,96 voor de EK. Maureen Koster werd vijfde op de 3000 meter in 8.47,61, ruim 15 seconden onder de limiet.