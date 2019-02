Bertens naar finale Sint-Petersburg

Tennisster Kiki Bertens heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi in Sint-Petersburg. De nummer acht van de wereld rekende in de halve finales in twee sets af met de sterke Wit-Russische Arina Sabalenka: 7-6 (5) 6-2.

Bertens kan zondag haar achtste titel in het enkelspel op het hoogste tennisniveau veroveren. Vorig jaar brak ze door naar de wereldtop met drie toernooizeges (Charleston, Cincinnati en Seoul). Haar tegenstander komt uit de andere halve finale die gaat tussen de Kroatische Donna Vekic en de Russische Vera Zvonareva.

Bertens begon meteen met een break tegen de nummer tien van de wereld en zette door naar 2-0, maar Sabalenka brak terug en kwam weer op gelijke hoogte. De set moest in een tiebreak worden beslist en na een serie van 5 punten trok Bertens de eerste set naar zich toe.

In het tweede bedrijf liep de Nederlandse dankzij gevarieerd spel en een sterke opslag uit naar 4-0. Sabalenka leek murw, maar richtte zich toch op en kwam tot 4-2. Een geruststellende speech van coach Raemon Sluiter bracht kalmte bij Bertens, die vervolgens de partij met overtuiging uitspeelde. Het vierde machtpoint op de service van Sabalenka was raak.