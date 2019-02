Bond steunt Hewitt en verbant Tomic

De Australische tennisbond neemt het op voor captain Lleyton Hewitt in diens ruzie met tennisser Bernard Tomic. De bond heeft bevestigd dat Tomic is verbannen uit het Daviscupteam. ,,We hebben hem meer dan 10 jaar gesteund, maar nu trekken we een grens. Zijn gedrag komt niet overeen met onze normen en waarden”, aldus directeur Craig Tiley van Tennis Australia.

Tweevoudig grandslamwinnaar Hewitt bracht vorige maand naar buiten dat Tomic hem al anderhalf jaar bedreigt en zelfs chanteert. ,,Zolang ik captain ben van het Daviscupteam, speelt hij niet. Dat lijkt me logisch als je kijkt naar de ernst van de bedreigingen”, zei de 37-jarige Hewitt.

Tomic ontkent de bedreigingen en verwijt Hewitt vriendjespolitiek bij het toekennen van wildcards voor de Australian Open. ,,Lleyton heeft gelijk als hij zegt Bernard niet meer op te nemen in het team. Zijn gedrag is ongepast”, aldus Tiley.