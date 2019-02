Brons Schulting op 1500 meter in Dresden

Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dresden genoegen moeten nemen met brons op de 1500 meter. De Europees kampioene reed de finale alert mee voorin, maar slaagde er in de slotfase niet in de Zuid-Koreaanse Kim Ji-yoo en de Canadese Kim Boutin te passeren. Rianne de Vries eindigde als achtste en laatste.

Schulting is dit jaar bijzonder succesvol in de wereldbekers. Ze won al drie keer goud op de 1000 meter, de afstand waarop de Friezin ook olympisch kampioene is.