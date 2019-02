Brons voor Van Beek op 1000 meter

Lotte van Beek heeft bij de wereldbeker schaatsen in Hamar brons veroverd op de 1000 meter. De 27-jarige rijdster van Team TalentNED zette in de tweede rit een tijd neer van 1.15,42. In de tiende en laatste race doken de Amerikaanse Brittany Bowe (1.14,79, een baanrecord) en de Japanse Nao Kodaira (1.15,25) daar nog onder.

Joy Beune reed de tiende tijd (1.16,73). Letitia de Jong belandde op de veertiende plek (1.17,14).

Voor Bowe was het haar derde wereldbekerzege dit seizoen op de 1000 meter. Ze verstevigde haar leidende positie in het klassement.

Van Beek behaalde haar zesde wereldbekermedaille op de 1000 meter. De laatste plak op deze afstand veroverde ze bijna vijf jaar geleden in dit circuit.

Van Beek wist zich individueel niet te plaatsen voor de WK afstanden komende week in Inzell. Ze behoort nog wel tot de WK-selectie van bondscoach Jan Coopmans voor de ploegachtervolging.

De afwezige Ireen Wüst zakte in het klassement naar de achtste plek. De Nederlands kampioene op deze afstand mag daardoor deelnemen aan de 1000 meter bij de wereldbekerfinale in maart in Salt Lake City. Ook De Jong (elfde) kan op een startbewijs rekenen. Van Beek (veertiende) moet hopen op een paar afmeldingen.