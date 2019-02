De Belgische Sanne Cant is in Bogense voor de derde opeenvolgende keer wereldkampioene veldrijden geworden. De 28-jarige Cant troefde op Deense bodem de Nederlandse rensters Lucinda Brand en Marianne Vos af.

Vorig jaar was de Cant in Valkenburg ook een klasse apart. Toen werd Brand derde en was het zilver voor de Amerikaanse Katherine Compton.

De wedstrijd voor mannen wordt zondag verreden.