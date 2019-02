Haase en Rojer overleven drie matchpoints

De Nederlands tennissers zijn in Ostrava in de Daviscup-ontmoeting met Tsjechië op een 2-1-voorsprong gekomen. Robin Haase en Jean-Julien Rojer wonnen zaterdag in het dubbelspel met 7-6 (5) 3-6 7-6 (7) van Lukas Rosol en Jiri Vesely.

Haase/Rojer overleefde in de tiebreak van de derde set drie wedstrijdpunten. Ze keken tegen een 6-4-achterstand aan en werkten bij 7-6 dankzij een snoeiharde return van Haase nog een matchpoint weg. Opmerkelijk genoeg wonnen Haase en Rojer negen punten minder dan de Tsjechen: 121 om 112.

Zaterdag staan er ook nog twee enkelspelen op het programma. In de vierde partij van de confrontatie neemt Haase het op tegen de 17-jarige Jiri Lehecka en in de vijfde wedstrijd treft Tallon Griekspoor Rosol. De pas 17 jaar oude Lehecka is de vervanger van Vesely, die na het verloren dubbelspel besloot verstek te laten gaan voor zijn derde partij van het weekend. Hij had vrijdag tegen Griekspoor al last van een voetblessure.

De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor het eindtoernooi van de Daviscup, in november in Madrid.