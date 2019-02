Haase helpt Oranje naar finaleweek Daviscup

Het Nederlandse Daviscupteam heeft zich verzekerd van deelname aan de Daviscup Finals, het eindejaarstoernooi van het landentoernooi. Oranje kwam in Ostrava op een beslissende voorsprong van 3-1 dankzij een zwaarbevochten zege van Robin Haase op de Tsjechische tiener Jiri Lehecka, die noodgedwongen zijn debuut moest maken: 6-4 2-6 6-3.

De 17-jarige Lehecka werd kort voor het begin van de vierde wedstrijd naar voren geschoven als vervanger van Jiri Vesely. De kopman van de Tsjechen heeft last van een voetblessure. Hij maakte eerder op de dag wel zijn opwachting in het dubbelspel.

De finaleweek van de Daviscup wordt van 18 tot en met 24 november gespeeld in Madrid. In totaal doen daar achttien landen aan mee. De loting is op donderdag 14 februari.