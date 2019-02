Prijs voor Wellens in derde koers op Mallorca

De Belgische wielrenner Tim Wellens greep twee keer mis, maar in de derde koers op Mallorca was het wel raak voor de 27-jarige klimmer van Lotto Soudal. Wellens schreef de wedstrijd om de Trofeo de Tramuntana op zijn naam. De Belg was de voorbije dagen als vijfde en tweede over de streep gekomen op het Spaanse eiland.

Wellens sprong op 5 kilometer van de streep weg bij zijn medevluchter Emanuel Buchmann, een dag eerder winnaar van de Trofeo Andratx-Lloseta. De Belg soleerde naar de winst. Buchmann, de Duitser van Bora-hansgrohe, kwam als tweede over de streep. Wereldkampioen Alejandro Valverde uit Spanje werd derde.

Bauke Mollema eindigde in de eerste twee koersen op Mallorca steeds als derde. De Groninger deed zaterdag niet mee. De wielrenners zijn op het Spaanse eiland neergestreken voor vier losse wedstrijden in vier dagen tijd. Zondag is de wedstrijd om de Trofeo Playa de Palma.