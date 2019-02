Shiffrin nadert record Vreni Schneider

Skiester Mikaela Shiffrin heeft haar dominantie op de pistes weer eens onderstreept met een wereldbekerzege. De Amerikaanse was de beste op de slalom in het Sloveense Maribor. Het was al haar dertiende zege in deze winter en ze heeft bijna het record van veertien wereldbekerzeges in één seizoen van de Zwitserse Vreni Schneider uit 1989 te pakken.

Shiffrin moest vrijdag nog de zege op de reuzenslalom delen met de Slowaakse Petra Vlhova, maar zaterdag was ze weer ongenaakbaar. Haar voorsprong op nummer twee, de Zweedse Anna Swenn Larsson, bedroeg 0,77 seconde na twee manches.

Shiffrin heeft inmiddels 56 wereldbekerzeges op haar naam en is daarmee geklommen naar de derde plaats op de ranglijst aller tijden. Alleen Lindsey Vonn (82) en Annemarie Moser-Pröll (62) wonnen vaker. De kristallen kogel, de prijs die hoort bij de wereldbeker, kan Shiffrin dit seizoen al niet meer ontgaan. Ze leidt in de stand met 1694 punten. Vlhova volgt op de tweede plaats met 1043 punten.