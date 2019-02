Zeldzame nederlaag hockeysters Oranje

De Nederlandse hockeysters hebben voor het eerst in lange tijd een nederlaag geleden. De wereldkampioen verloor de tweede wedstrijd uit de FIH Pro League in Melbourne van gastland Australië met 1-0. Jane Claxton maakte in de 21e minuut de enige goal.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan was de nieuwe landencompetitie eind januari begonnen met winst op Nieuw-Zeeland (1-0). Tegen Australië was het onder een brandende zon hard werken voor Oranje, maar de speelsters misten scherpte voor het doel.

De hockeysters waren ruim anderhalf jaar lang onverslaanbaar. Ze veroverden achtereenvolgens het Europees kampioenschap, de wereldtitel en de Champions Trophy. Er kwam tegen de ‘Hockeyroos’ een einde aan een ongeslagen reeks van 44 interlands.

De ploeg van Annan kreeg genoeg kansen, maar de Australische keepster Rachael Lynch was in topvorm. Ze keerde de inzetten van onder anderen debutante Kyra Fortuin, Xan de Waard en Marije Veen. Het team moest zichtbaar wennen aan de gewijzigde samenstelling. Annan liet voor de trip naar Australië de ervaren Kelly Jonker en Lidewij Welten thuis. Bovendien ontbraken de gestopte Kitty van Male en Carlien Dirkse van den Heuvel.

De mannen wonnen in Melbourne wel hun tweede duel, zij het met moeite. Het team van bondscoach Max Caldas boog tegen Australië een achterstand van 5-2 om naar een gelijke stand van 5-5 na de reguliere speeltijd. Oranje won vervolgens de beslissende shoot-outs met 4-1: Jeroen Hertzberger, Glenn Schuurman, Jonas de Geus en Billy Bakker waren trefzeker.

Een nederlaag leek tegen de Australische mannen leek niet meer af te wenden, want na 35 minuten was de stand 5-2 in het voordeel van de thuisploeg. Een wonderbaarlijke comeback volgde door goals van De Geus, Bakker en Bjorn Kellerman.

De Pro League voor de vrouwen gaat verder op 17 februari met een wedstrijd in en tegen de Verenigde Staten. De mannen spelen op 15 februari hun derde wedstrijd uit tegen Spanje.