Bertens pakt titel in Sint-Petersburg

Kiki Bertens heeft het WTA-toernooi van Sint-Petersburg op haar naam geschreven. Ze versloeg in de finale de Kroatische Donna Vekic met 7-6 (2) 6-4 en veroverde daardoor de achtste titel uit haar loopbaan. De eindzege betekende haar eerste toernooiwinst op een indoorbaan.

De als tweede geplaatste Bertens maakte in de eerste set een 5-2-achterstand ongedaan. In de tweede set leverde Vekic op 1-1 haar servicegame met een dubbele fout op love in. De Kroatische kwam nog op gelijke hoogte, maar leverde in de negende game opnieuw met een dubbele fout haar opslaggame in. Bertens benutte vervolgens haar vierde wedstrijdpunt, al had ze daarbij wel veel geluk. De bal raakte de netband en viel nét over het net, waardoor Vekic gezien was.

De 27-jarige Bertens leek de partij al eerder (bij 40-0) beslist te hebben, stak haar handen al de lucht in, maar het Hawk-eyesysteem liet zien dat een bal van Vekic in was. De mondiale nummer 30 kwam terug tot deuce, maar kon de achterstand niet opnieuw wegwerken.

,,Ik dacht dat de bal uit was, maar het was een goede bal van Donna”, zei Bertens, die 141.500 dollar – ruim 123.000 euro – mag bijschrijven. ,,Mijn gedachten gingen wel terug naar de partij in Brisbane, toen ik twee wedstrijdpunten onbenut had gelaten.” Een maand geleden verloor Bertens met 7-5 in de derde set van Vekic, die in Sint-Petersburg de kampioene van vorig jaar – Petra Kvitova – had verslagen.

Voor Bertens, die ondanks de toernooiwinst de nummer 8 van de wereld blijft, is het haar eerste titel sinds september van vorig jaar. Toen was ze de sterkste in Seoul.

Bertens heeft komende week vrij en speelt vervolgens de toernooien van Doha en Dubai.