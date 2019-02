Luiten dankzij goed slot zesde in Saudi-Arabië

Golfer Joost Luiten is als zesde geëindigd bij het Saudi International. De Rotterdammer liep zondag een uitstekende vierde ronde met 63 slagen, 7 onder par. De 33-jarige Luiten noteerde een eagle, zeven birdies en twee bogeys op de Royal Greens in Koning Abdullah-Stad.

Alleen de Welshman Bradley Dredge deed het zondag beter dan Luiten met -8.

Op de eerdere dagen in Saudi-Arabië liep Luiten de achttien holes achtereenvolgens in 66, 71 en 69 slagen. In totaal eindigde hij op -11.

De Amerikaan Dustin Johnson won het toernooi dat nieuw is op de Europese Tour. Hij kwam tot een eindscore van -19. De Chinees Li Haotong werd tweede met -17. Het prijzengeld bedraagt omgerekend zo’n 3 miljoen euro, waarvan ruim 500.000 euro naar winnaar Johnson gaat.