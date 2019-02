Van Gerwen wint Masters vijfde keer op rij

Darter Michael van Gerwen heeft voor de vijfde keer op rij de titel gepakt bij The Masters. De 29-jarige Brabander versloeg in de finale in het Britse Milton Keynes James Wade met 11-5.

Voor Van Gerwen is het het eerste grote toernooi waar hij in actie komt na het veroveren van zijn derde wereldtitel. In de Masters maakte hij zijn status meteen waar. In de finale nam hij al snel een kleine voorsprong op Wade, die in de halve finale Peter Wright had uitgeschakeld. Op 6-3 gooide ‘Mighty Mike’ zijn leg uit met 170, iets wat hij in de halve finale tegen Dave Chisnall eerder op de dag ook al had laten zien. Met dubbel acht op 10-5 gooide hij zichzelf naar de vijfde Masters-zege.